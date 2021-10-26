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У Новомосковську вперше за пів століття ремонтують головний стадіон міста

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Дніпро, Вівторок 26 жовтня 2021 14:54
У Новомосковську вперше за пів століття ремонтують головний стадіон міста Фото: у Новомосковську вперше за півстоліття ремонтують головний стадіон міста (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Жителі Новомосковська Дніпропетровської області скоро зможуть займатися спортом на оновленому стадіоні "Металург", на якому йде реконструкція за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Спорт - доступний для всіх. Інфраструктура сучасного рівня. Зводимо "з нуля" й оновлюємо стадіони. Будуємо басейни, облаштовуємо спортивні локації при школах. Нове життя отримує й знакова для Новомосковська арена "Металург", - зазначив Резніченко.

На стадіоні демонтували старі трибуни і зводять нові. Дві - східна та західна - вже збудовані. Згодом з’явиться третя. Загалом на трибунах зможуть розміститись 1,5 тисячі глядачів.

У центрі стадіону буде повнорозмірне футбольне поле 104 на 70 метрів з живим газоном. Підрядники вже провели автополив.

Навколо поля розмістять легкоатлетичний трек на шість доріжок, а також яму для стрибків і зону воркауту. Вперше на стадіоні з’являться роздягальні й душові – їх розмістять під трибунами. Також передбачені приміщення для тренерських, коментаторських, кімнати охорони й тренажерного залу.

За словами директора міського центру "Спорт для всіх" Олега Цьомкала, на стадіоні зможуть займатися спортом 3 тисячі дітей. Серед майбутніх секцій - легка атлетика, футбол, бокс, карате, веслування тощо.

Стадіон прийматиме і культурні події, такі як концерти й фестивалі.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко заявляв, що у Томаківці та інших населених пунктах області йде реконструкція шкільних стадіонів.

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