У Новомосковську вперше за пів століття ремонтують головний стадіон міста
Жителі Новомосковська Дніпропетровської області скоро зможуть займатися спортом на оновленому стадіоні "Металург", на якому йде реконструкція за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
"Спорт - доступний для всіх. Інфраструктура сучасного рівня. Зводимо "з нуля" й оновлюємо стадіони. Будуємо басейни, облаштовуємо спортивні локації при школах. Нове життя отримує й знакова для Новомосковська арена "Металург", - зазначив Резніченко.
На стадіоні демонтували старі трибуни і зводять нові. Дві - східна та західна - вже збудовані. Згодом з’явиться третя. Загалом на трибунах зможуть розміститись 1,5 тисячі глядачів.
У центрі стадіону буде повнорозмірне футбольне поле 104 на 70 метрів з живим газоном. Підрядники вже провели автополив.
Навколо поля розмістять легкоатлетичний трек на шість доріжок, а також яму для стрибків і зону воркауту. Вперше на стадіоні з’являться роздягальні й душові – їх розмістять під трибунами. Також передбачені приміщення для тренерських, коментаторських, кімнати охорони й тренажерного залу.
За словами директора міського центру "Спорт для всіх" Олега Цьомкала, на стадіоні зможуть займатися спортом 3 тисячі дітей. Серед майбутніх секцій - легка атлетика, футбол, бокс, карате, веслування тощо.
Стадіон прийматиме і культурні події, такі як концерти й фестивалі.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко заявляв, що у Томаківці та інших населених пунктах області йде реконструкція шкільних стадіонів.