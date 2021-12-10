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В Новомосковске Днепропетровской области стартовала реконструкция главного стадиона

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Днепропетровская область, Пятница 10 декабря 2021 13:02
В Новомосковске Днепропетровской области стартовала реконструкция главного стадиона Фото: в Новомосковске Днепропетровской области стартовала реконструкция главного стадиона (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В городе Новомосковск Днепропетровской области впервые за полвека началась масштабная реконструкция стадиона "Металлург". Обновление главной спортивной арены города проходит по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Развиваем спортивную инфраструктуру Днепропетровской области. С нуля строим бассейны, обновляем пришкольные стадионы. Кардинально меняем и главные городские арены. Одна из них – в Новомосковске", - рассказал Валентин Резниченко.

На "Металлурге" обустраивают современное футбольное поле, трибуны и беговые дорожки. Поле будет с натуральным газоном. В настоящее время подрядчики устраивают слой дренажа.

"Здесь были плохие условия для занятий спортом. После модернизации стадион сможет принимать чемпионаты области и Украины", - рассказал директор Новомосковского городского центра физического здоровья населения Олег Цемкало.

Трибуны на 1,5 тыс. зрителей строят "с нуля". Уже возвели две, на очереди - еще одна. Первый ряд будет удобным для людей с инвалидностью. Под трибунами обустроят раздевалку и душевую. Вдоль трибун обустроят беговые дорожки с нетравматичным покрытием.

На стадионе одновременно смогут заниматься более ста человек.

Ранее сообщалось, что в селе Старые Кодаки, которое располагается вблизи Днепра, по программе президента "Большое строительство" с нуля построили первый для этого населенного пункта детский сад.

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