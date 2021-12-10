У Новомосковську Дніпропетровської області стартувала реконструкція головного стадіону

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області вперше за пів століття почалася масштабна реконструкція стадіону "Металург". Оновлення головної спортивної арени міста відбувається за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Розбудовуємо спортивну інфраструктуру Дніпропетровської області. "З нуля" будуємо басейни, оновлюємо пришкільні стадіони. Кардинально змінюємо й головні міські арени. Одна з них - у Новомосковську", - розповів Валентин Резніченко.

На "Металургу" облаштовують сучасне футбольне поле, трибуни та бігові доріжки. Поле буде з натуральним газоном. Нині підрядники улаштовують шар дренажу.

"Тут були погані умови для занять спортом. Після модернізації стадіон зможе приймати чемпіонати області та України", - розповів директор Новомосковського міського центру фізичного здоров’я населення Олег Цьомкало.

Трибуни на 1,5 тис. глядачів будують "з нуля". Вже звели дві, на черзі - ще одна. Перший ряд буде зручним для людей з інвалідністю. Під трибунами облаштують роздягальню та душову. Вздовж трибун облаштують бігові доріжки з нетравматичним покриттям.

На стадіоні одночасно зможуть займатися понад сто людей.