В Новом Раздоле из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура в помещениях школ опустилась ниже 10 градусов

В Новом Роздоле (Львовская область) школьники ушли на вынужденные каникулы с 11 ноября из-за срыва отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

Сообщается, что температура в помещениях школ опустилась ниже 10 градусов. В детских садах работают только объединенные группы. Там помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию.

И.о. городского головы Нового Роздола Ирина Кравец сообщила, что пока нет конечной даты, когда возобновят обучение.

Напомним, 8 ноября объявили чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске. Как сообщается, предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило поручения ОГА, которые позволили бы начать отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояворовск.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле городской председатель Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке. Мелешко подал в отставку из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ.