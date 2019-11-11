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У Новому Роздолі через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 20:28
У Новому Роздолі через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура в приміщеннях шкіл опустилася нижче 10 градусів

В Новому Роздолі (Львівська область) школярі пішли на вимушені канікули з 11 листопада через зрив опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

Повідомляється, що температура в приміщеннях шкіл опустилася нижче 10 градусів. У дитячих садках працюють тільки об'єднані групи. Там приміщення обігрівають електричними камінами. Через загрозу зриву опалювального сезону в області оголосили надзвичайну ситуацію.

В. о. міського голови Нового Роздолу Ірина Кравець повідомила, що поки немає кінцевої дати, коли відновлять навчання.

Нагадаємо, 8 листопада оголосили надзвичайну техногенну ситуацію у зв'язку з зривом опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську. Як повідомляється, підприємство "Гарант Енерго М" не виконало доручення ОДА, які дозволили б розпочати опалювальний сезон в містах Новий Роздол і Новояворівськ.

Також РБК-Україна повідомляло, що через зрив опалювального сезону у Новому Роздолі міський голова Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку. Мелешко подав у відставку через критичну ситуацію на Новороздільскій ТЕЦ.

Повністю опалювальний сезон розпочався у шести областях У двох містах Львівської області оголосили НС через зрив опалювального сезону
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