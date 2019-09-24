В новом Европарламенте сформировали группу "друзей Украины"

В Европейском парламенте нового созыва сформировали неформальную группу "друзей европейской Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что учредительное заседание группы "друзей европейской Украины" прошло сегодня, 24 сентября. На сегодня группа насчитывает 50 депутатов из шести фракций.

По словам евродепутата из фракции "Обновить Европу" Пятраса Ауштрявичюса, группа будет осуществлять политическую поддержку Украину и лоббировать ее евроинтеграцию.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил политик из Литвы.

Также сообщается, что на заседании присутствовали украинские нардепы, у которых спрашивали о последних событиях в Украине, в частности о "формуле Штайнмайера", делах против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и экс-спикера Рады Андрея Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности лично привезти в Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову.