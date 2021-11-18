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В новом депутатском объединении Разумкова начались первые разногласия

Автор: Артем Горовенко

В только что созданном межфракционном объединении "Разумная политика" под председательством Дмитрия Разумкова начались первые публичные выяснения отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Так, депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин заявил, что не разделяет мнения своего коллеги Артема Дмитрука, который недостойно высказывался о покойном художнике Александре Ройтбурде и на тему вакцинации.

"В МФО есть депутаты, мнение которых по их профилям деятельности для меня важно. Не все решения фракции, на мой взгляд, соответствуют предвыборным обещаниям и альтернативное мнение является важным. Отдельно замечу насчет Артема Дмитрука. Он избран по мажоритарному округу и это решение избирателей. Мне может нравиться или не нравиться позиция избирателей, однако мое мнение на этот счет абсолютно вторично. То, что Артем Дмитрук говорил о покойном Александре Ройтбурде, недопустимо, несправедливо и гадко. Я, мягко говоря, не поддерживаю позицию Артема по вакцинации и событий в Одессе", - написал Гурин на странице в Facebook.

Нардеп также отметил, что при всем уважении к Разумкову, решение относительно голосований будет принимать самостоятельно.

"Решение относительно голосований я всегда принимал самостоятельно и не планирую менять подход. По состоянию на сейчас я остаюсь членом фракции "Слуга народа", - написал парламентарий.

Напомним, ранее в Верховной раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", которую возглавил бывший председатель парламента Дмитрий Разумков.

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