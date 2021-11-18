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У новому депутатському об'єднанні Разумкова почалися перші розбіжності

Автор: Артем Горовенко

У щойно створеному міжфракційному об’єднанні "Розумна політика" під головуванням Дмитра Разумкова почалися перші публічні з’ясування стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Главком".

Так, депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін заявив, що не поділяє думки свого колеги Артема Дмитрука, який недостойно висловлювався про покійного художника Олександра Ройтбурда та на тему вакцинації.

"У МФО є депутати, думка яких за їх профілями діяльності для мене важлива. Не всі рішення фракції, на мій погляд, відповідають передвиборчим обіцянкам і альтернативна думка є важливою. Окремо зауважу щодо Артема Дмитрука. Його обрано за мажоритарним округом і це рішення виборців. Мені може подобатися чи не подобатися позиція виборців, проте моя думка щодо цього абсолютно вторинна. Те, що Артем Дмитрук казав про покійного Олександра Ройтбурда, - неприпустимо, неправдиво та гидко. Я, м’яко кажучи, не підтримую позицію Артема щодо вакцинації та подій в Одесі", - написав Гурін на сторінці у Facebook.

Нардеп також зауважив, що при всій повазі до Разумкова, рішення щодо голосувань прийматиме самостійно.

"Рішення щодо голосувань я завжди приймав самостійно і не планую змінювати підхід. Станом на зараз я залишаюся членом фракції "Слуга народу", - написав парламентар.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

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