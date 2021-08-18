В новом бассейне в Слобожанском на Днепропетровщине стартовали внутренние отделочные работы

"Инфраструктура области наполняется новыми спортивными локациями. Реконструированы и новые стадионы - для занятий футболом и легкой атлетикой. Пловцам - бассейны. Их в области возводим два - в Никополе и Слобожанском", - заявил Валентин Резниченко.

Бассейн пристраивают к существующему спорткомплексу. Штукатурные работы уже выполнены. На первом этаже продолжается облицовка пола и стен плиткой. Устанавливают сантехнику, монтируют подвесной потолок. На крыше уже стоит вентиляционное оборудование и система кондиционирования. Вставлены почти все окна, кроме самых крупных - витражей.

Взрослый 25-метровый и детский 10-метровый бассейны будут иметь новейшую систему очистки. На малом бассейне оборудование по дезинфекции воды уже установлено. Нанесена гидроизоляция.

Второй этаж будет оборудован теплым полом. Сверху на третьем этаже разместят зрительские трибуны на 100 мест.

В здании также предусмотрены раздевалки, душевые, тренажерный зал. Будет оборудован уникальный зал сухого плавания для отработки элементов плавания на суше. Там будут заниматься профессиональные спортсмены.

Строители уже работают над фасадом. Вскоре начнется благоустройство окружающей территории: часть зоны вокруг здания заасфальтируют, другую часть - озеленят. Будет также устроена парковка.