В Перещепино Днепропетровской области опорную школу оснастят новым стадионом

Опорная школа на 800 учеников в городе Перещепино Днепропетровской области получит новый стадион с современным футбольным полем. Работы на объекте уже стартовали в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook .

"Хотим привлечь к занятиям как можно больше жителей региона. Потому что речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни. Для этого реконструируем стадионы. Обновляем и спортивное пространство в Перещепинской опорной школе", - отметил Резниченко.

Ранее на стадионе проходили школьные и районные соревнования, однако за годы без ремонта он пришел в упадок. Из-за остатков асфальта, ям и сорняков заниматься там спортом стало невозможно.

"Когда будет новый стадион, все изменится. Сможем даже конкурировать на областных и всеукраинских соревнованиях", - рассказал тренер школьной секции по футболу Олег Курилец.

По информации ОДА, помимо футбольного поля с искусственным покрытием, подрядчики также создадут площадки для баскетбола и волейбола, проложат беговые дорожки на 4 полосы, установят тренажеры.

В данный момент подрядчики выравнивают участок под футбольное поле и спортивные площадки. Параллельно устанавливаются бордюры и прокладываются кабели освещения.