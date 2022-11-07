UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новоград-Волинському хочуть повернути історичну назву: пропозиція вже в Раді

Фото: Новоград-Волинський хочуть перейменувати в Звягель (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

У Верховній раді України пропонують повернути місту Новоград-Волинський Житомирської області його історичну назву - Звягель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову №8179, зареєстровану в Верховній раді.

Авторами постанови виступили Андрій Клочко ("Слуга народу"), Віталій Безгін ("Слуга народу") і Ігор Гузь (безпартійний). У пояснювальній записці вказується, що Житомирська обласна рада звернулась до Верховної ради з пропозицією перейменувати Новоград-Волинський на Звягель, а також змінити назву Новоград-Волинського району на Звягельський.

Зазначимо, що назву Звягель місто мало з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

В Комітеті Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримли подання про перейменування.

Нагадаємо, що у Київраді на засіданні 27 жовтня ухвалили рішення про перейменування ще понад 40 вулиць, провулків та площ, які пов'язані з Росією та радянським минулим.

А раніше повідомлялось, що в Києві з’явилась вулиця імені Романа Ратушного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир