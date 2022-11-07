RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новоград-Волынскому хотят вернуть историческое название: предложение уже в Раде

Фото: Новоград-Волынский хотят переименовать в Звягель (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Верховной раде Украины предлагают вернуть городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название - Звягель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление №8179, зарегистрированное в Верховной раде.

Авторами постановления выступили Андрей Клочко ("Слуга народа"), Виталий Безгин ("Слуга народа") и Игорь Гузь (беспартийный). В пояснительной записке указывается, что Житомирский областной совет обратился в Верховную раду с предложением переименовать Новоград-Волынский в Звягель, а также изменить название Новоград-Волынского района на Звягельский.

Отметим, что название Звягель город имел с ХV в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

В Комитете Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали предложение о переименовании.

Напомним, что в Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась улица имени Романа Ратушного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир