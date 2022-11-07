Новоград-Волынскому хотят вернуть историческое название: предложение уже в Раде

В Верховной раде Украины предлагают вернуть городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название - Звягель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление №8179, зарегистрированное в Верховной раде.
Авторами постановления выступили Андрей Клочко ("Слуга народа"), Виталий Безгин ("Слуга народа") и Игорь Гузь (беспартийный). В пояснительной записке указывается, что Житомирский областной совет обратился в Верховную раду с предложением переименовать Новоград-Волынский в Звягель, а также изменить название Новоград-Волынского района на Звягельский.
Отметим, что название Звягель город имел с ХV в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".
В Комитете Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали предложение о переименовании.
Напомним, что в Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.
Ранее сообщалось, что в Киеве появилась улица имени Романа Ратушного.