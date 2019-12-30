В новогоднюю ночь возле Софийской площади в Киеве ограничат движение транспорта

В новогоднюю ночь и в первый день нового года возле Софийской площади ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.

Отмечается, что машины не будут пропускать Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

Столичный метрополитен в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси также будут курсировать после полуночи.

Ранее сообщалось, что 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Напомним, с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение пов'связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.