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В новогоднюю ночь в Италии от петард и фейерверков пострадали 16 человек

Автор: Анна Полисученко

Жители Италии отметили приход Нового года традиционным запуском фейерверков и взрывами петард. Вследствие этого 16 человек получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky tg24.

В частности, в Неаполе и его окрестностях во время праздничных мероприятий были травмированы девять человек.

В регионе Кампания, в который входит Неаполь, в новогоднюю ночь пострадали 14 человек. Как сообщается, один из потерпевших лишился глаза.

Кроме того, добавляет издание, 40-летний житель Таранто в регионе Апулия потерял руку из-за взрыва дефектной петарды. А юноша из Асколи-Пичено (регион Марке) получил тяжелые ранения, когда взрывал петарды со своими друзьями.

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Италия