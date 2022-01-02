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В новорічну ніч в Італії від петард та феєрверків постраждали 16 людей

Автор: Анна Полисученко

Жителі Італії відзначили прихід Нового року традиційним запуском феєрверків та вибухами петард. Внаслідок цього 16 людей отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky tg24.

Зокрема, в Неаполі та його околицях під час святкових заходів було травмовано дев'ятьох людей.

У регіоні Кампанія, до якого входить Неаполь, у новорічну ніч постраждали 14 людей. Як повідомляється, один із потерпілих втратив око.

Крім того, додає видання, 40-річний житель Таранто у регіоні Апулія втратив руку через вибух дефектної петарди. А юнак з Асколі-Пічено (регіон Марке) зазнав тяжких поранень, коли підривав петарди зі своїми друзями.

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Італія