Новогодний праздник пройдет на славу вместе с NEMIROFF

До Нового года остались считанные дни, а потому пора окончательно определиться с местом празднования! Традиционно, тысячи людей соберутся в новогоднюю ночь у главной елки страны. И к ним стоит присоединиться, ведь Nemiroff искренне постарался и добавил медовой перчинки в праздничные мероприятия в Киеве!

Столица будет встречать 2019 сразу на двух главных исторических площадях столицы: Софийской и Контрактовой. Улица Петра Сагайдачного уже сейчас завораживает скульптурами удивительных животных, созданных по мотивам художницы Марии Приймаченко. Поэтому, всем желающим найдется место, чтобы в толпе киевлян и гостей столице под удары колоколов, детские представления и традиционные вкусности провожать уходящий год.

При любой погоде согреться и угоститься можно будет в теплых фуд-кортах с любимыми блюдами украинской кухни, согревающими напитками и лакомствами для детей. Запечатлеть хорошие воспоминания о празднике помогут десятки стильных фотозон. Елку-красавицу будут украшать тысячи игрушек, а также яркое северное сияние с «коллайдера». Атмосферу праздника дополнит зажигательная развлекательная программа с участием украинских исполнителей. Порадовать гостей своими выступлением уже успели такие звезды, как: Руслана, TAYANNA, KISHE, KUPTSOVA, The Sixsters , LUMIERE. Руслана исполнила лучшие украинские колядки песни в авторской обработке. Певица переместилась с тёплой сцены, забравшись на колонки, чтобы быть ближе к публике и два часа подряд выступала без верхней одежды, в одной вышиванке, и это в -7! Руслана пожелала гостям только радостных моментов и много счастья в наступающем году.

Поскольку на Подоле действо начнется раньше, чем на Софиевской площади, желающие могут за один вечер посетить оба новогодних городка. А чтобы не подскользнуться, поднимаясь по Андреевскому спуску, лучше всего будет подняться к Михайловской площади с помощью украшенного бантом фуникулера, наслаждаясь видом Вечернего Киева. В новогоднюю ночь вас ожидает ещё больше звёздных выступлений, ещё больше вкусных угощений и ещё больше позитивных эмоций!

Желаем вам незабываемых праздников в теплой компании родных людей!

Компания Nemiroff была основана в 1872 году. Сегодня это ведущий производитель алкоголя в Украине и один из лидеров глобального рынка, известный в 80-ти странах.