НОВОРІЧНЕ СВЯТО ВДАСТЬСЯ НА СЛАВУ РАЗОМ ІЗ NEMIROFF

До Нового року залишилися лічені дні, а тому настав час остаточно визначитися з місцем святкування. Традиційно тисячі людей зберуться у новорічну ніч під головною ялинкою країни. І до них варто приєднатися, адже Nemiroff щиро постарався і додав медової перчинки цьогорічним святковим заходам у Києві!



Столиця зустрічатиме 2019 рік одразу на двох головних історичних площах столиці: Софійській і Контрактовій. Вулиця Петра Сагайдачного вже зараз заворожує святкувальників дивовижними звірами, створеними за мотивами художниці Марії Приймаченко. Відтак, усім бажаючим знайдеться місце, щоб у юрбі киян і гостей столиці під удари дзвонів, дитячі вистави й запашні традиційні смаколики проводжати рік минулий.



За будь-якої погоди зігрітися й почастуватися можна буде в теплих фуд-кортах з улюбленими стравами української кухні, зігріваючими напоями та ласощами для дітей. Залишити собі гарне нагадування про свято допоможуть десятки стильних фотозон. Ялинку-красуню прикрашатимуть тисячі іграшок, а також яскраве північне сяйво з «колайдера». Атмосферу свята доповнить запальна розважальна програма за участі зірок і молодих виконавців. Потішити гостей своїми виступами вже встигли такі зірки, як: Руслана, TAYANNA, KISHE, KUPTSOVA, The Sixsters, LUMIERE. Руслана виконала традиційні українські колядки в сучасній авторській обробці. Співачка перемістилася з теплої сцени, залізши на колонки, аби бути ближче до публіки і дві години поспіль виступала без верхнього одягу, в одній вишиванці, і це в -7!







Оскільки на Подолі дійство розпочнеться раніше, ніж на Софіївській площі, бажаючі можуть за один вечір відвідати обидва новорічних містечка. А щоб не послизнутись, піднімаючись Андріївським узвозом, краще буде піднятися до Михайлівської площі за допомогою прикрашеного бантом фунікулера, насолоджуючись захоплюючим краєвидом вечірнього Києва. У новорічну ніч на вас очікує ще більше зіркових виступів, ще більше смачних страв і ще більше позитивних емоцій!



Бажаємо вам незабутніх свят у теплій компанії найрідніших людей!

Компанія Nemiroff була заснована в 1872 році. Сьогодні це провідний світовий виробник алкоголю в Україні і один з лідерів глобального ринку, відомий у 80-ти країнах. Близько 40% всієї експортованої з України горілки — виробництва Nemiroff.