Новогодние скидки на гаджеты и технику в Цитрусе

Новогодние праздники – время приятных хлопот, подготовки и, конечно же, выбора подарков! В этот момент каждый из нас превращается в Санту, который дарит тепло и радость своим близким! А Цитрус сделал выбор подарков проще, выгоднее и удобнее! Поэтому все Санты покупают в Цитрусе!

Скидки на Новый год

До 25 декабря в Цитрусе действуют новогодние скидки до 50% на смартфоны и мобильные телефоны, технику Apple, смарт-часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, акустику, фото и видео технику, персональный транспорт, гаджеты для фитнеса и здоровья, игровые приставки, аксессуары для гейминга, товары «Умного дома» и аксессуары!

Все гаджеты, участвующие в акции, можно увидеть на сайте - https://www.citrus.ua/actions/new-year

Получи один из 2019 сертификатов

В этом году подготовка к Новому году стала еще круче! Каждый, кто до 10 января 2019 года совершит покупку на сумму от 200 грн. одним чеком, получит возможность стать обладателем одного из 2019 сертификатов номиналом 1000 грн. на покупки в Цитрусе!

ТОП товаров со скидками на Новый год

По традиции ТОП 10 гаджетов, на которые будут действовать новогодние скидки, выбрали сами покупатели! Более 12 тысяч голосов распределились между категориями: смартфоны, наушники, компьютеры, смарт-часы, игровые приставки, смарт-игрушки, камеры. В тройку лидеров народного голосования вошли Meizu 16th, Apple iPhone 7 и Apple iPhone Xs Max!

А 20 пользователей, которые приняли участие в выборе товаров для скидок, уже получили новогодние приятные бонусы – сертификаты на 1000 грн. на покупки в Цитрусе.

Быть Сантой просто вместе с Цитрусом! Приходи и убедись в этом!