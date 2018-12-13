Новорічні знижки на гаджети і техніку в Цитрусі

Новорічні свята - час приємних клопотів, підготовки і, звичайно ж, вибору подарунків! У цей момент кожен з нас перетворюється в Санту, який дарує тепло і радість своїм близьким! А Цитрус зробив вибір подарунків простіше, вигідніше і зручніше! Тому все Санти купують в Цитрусі!

Знижки на Новий рік

До 25 грудня в Цитрусі діють новорічні знижки до 50% на смартфони і мобільні телефони, техніку Apple, смарт-годинник, планшети, ноутбуки, телевізори, навушники, акустику, фото і відео техніку, персональний транспорт, гаджети для фітнесу і здоров'я, ігрові приставки , аксесуари для гейминга, товари «Розумного будинку» і аксесуари!

Всі гаджети, які беруть участь в акції, можна побачити на сайті - https://www.citrus.ua/actions/new-year

Отримай один з 2019 сертифікатів

Цього року підготовка до Нового року стала ще крутіше! Кожен, хто до 10 січня 2019 року здійснить покупку на суму від 200 грн. одним чеком, отримає можливість стати власником одного з 2019 сертифікатів номіналом 1000 грн. на покупки в Цитрусі!

ТОП товарів зі знижками на Новий рік

За традицією ТОП 10 гаджетів, на які будуть діяти новорічні знижки, вибрали самі покупці! Понад 12 тисяч голосів розподілилися між категоріями: смартфони, навушники, комп'ютери, смарт-годинник, ігрові приставки, смарт-іграшки, камери. У трійку лідерів народного голосування увійшли Meizu 16th, Apple iPhone 7 і Apple iPhone Xs Max!

А 20 користувачів, які взяли участь у виборі товарів для знижок, вже отримали новорічні приємні бонуси - сертифікати на 1000 грн. на покупки в Цитрусі.

Бути Сантою просто разом з цитрусів! Приходь і переконайся в цьому!