На новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда

На новогодние праздники в Украине будет три периода по три-четыре выходных дня подряд. Рождество в Украине отмечается дважды - по Юлианскому и по Григорианскому календарю.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Первый период длинных выходных будет в конце текущей недели. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово в пятницу, 25 декабря. Выходными будут 25 - 27 декабря.

Новый год также приходится на пятницу. Выходными будут три дня подряд - 1- 3 января.

Кроме того, 7 января Рождество Христово празднуют христиане восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.