На новогодние праздники спасатели будут работать в усиленном режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех регионах усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах госзначения

В период новогодних и рождественских праздников спасатели будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины в настоящее время усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения. Кроме того, усиленный мониторинг пожарной обстановки будет осуществляться на объектах с массовым пребыванием людей.

Сообщается, что до утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевский метрополитен" в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше на три часа. Из центра города последний поезд метро отправится около 03:15.