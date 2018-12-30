Новогодние праздники: в ООН призвали не покупать подарочную бумагу и пластиковую посуду

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В ООН призывают обертывать подарки обычной бумагой с яркими лентами

В Организации Объединенных Наций (ООН) накануне новогодних праздников призывали людей отказаться от подарочной бумаги, чтобы не загрязнять природу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

В ООН пояснили, что упаковочную бумагу невозможно переделывать, поэтому призывают обертывать подарки обычной бумагой с яркими лентами.

Также организация рекомендует не покупать еду в пластиковых упаковках, а в магазин ходить со своими сумками, чтобы не брать полиэтиленовые.

Ранее Европейская комиссия представила план мероприятий по уменьшение использования пластика в Европейском союзе для борьбы с загрязнением морей и океанов.

Отметим, ученые выяснили, каждую минуту в мире примерно 10 миллионов пластиковых пакетов. Соответствующие данныеобнародовали специалисты ООН по окружающей среде.