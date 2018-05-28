Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд з пластику

Запропоновані заходи мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС

Європейська комісія (ЄК) у понеділок, 28 травня, презентувала план заходів щодо зменшення використання пластику в Європейському союзі задля боротьби із забрудненням морів та океанів. Вказані пропозиції розміщені на сайті ЄК.

Так, нові правила стосуються 10 одноразових пластикових продуктів, які найчастіше можна зустріти серед сміття на пляжах та в морях Європи. Підкреслюється, що разом ці предмети складають 70% від всього обсягу морського сміття.

Комісія, зокрема, пропонує заборонити використання пластику у виробництві вушних гігієнічних паличок, столових приборів, одноразового посуду, соломинок та мішалок для напоїв, паличок для надувних кульок. Зазначається, що альтернатива для цих продуктів сьогодні легко доступна.

Також зазначається, що ЄК хоче зобов’язати держави-члени зменшити використання пластикових контейнерів для харчових продуктів та чашок для напоїв. Країнам пропонують встановити цільові показники скорочення цих продуктів та ввести обмеження на їх продаж.

Крім того, виробників у Євросоюзі планують зобов’язати покривати витрати на управління відходами, а також запроваджувати заходи із підвищення обізнаності населення стосовно пластикових харчових контейнерів, пакетів та обгорток, контейнерів для напоїв і чашок, табачних продуків з фільтрами, вологих серветок, повітряних кульок та легких поліетиленових пакетів.

"Пропозиції скоротять використання одноразових пластикових виробів на полицях наших супермаркетів за допомогою низки заходів. Ми забороняємо деякі з цих предметів і замінюємо їх більш чистими альтернативами, щоб люди могли використовувати свої улюблені продукти", - зазначив віце-президент ЄК Франс Тіммерманс.

Підкреслимо, що запропоновані заходи мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що кожну хвилину в світі використовують приблизно 10 мільйонів пластикових пакетів. Відповідні дані оприлюднили фахівці Програми ООН по навколишньому середовищу.