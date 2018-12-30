Новорічні свята: в ООН закликали не купувати подарунковий папір та пластиковий посуд

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В ООН закликають обгортати подарунки звичайним папером з яскравими стрічками

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) перед напередодні новорічних свят закликали людей відмовитися від подарункового паперу, аби не забруднювати природу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

В ООН пояснили, що пакувальний папір неможливо перероблювати, тож закликають обгортати подарунки звичайним папером з яскравими стрічками.

Також організація рекомендує не купувати їжу в пластикових упаковках, а в магазин ходити з власними сумками, аби не брати поліетиленові.

Раніше Європейська комісія презентувала план заходів щодо зменшення використання пластику в Європейському союзі задля боротьби із забрудненням морів та океанів.

Зазначимо, вчені з'ясували, що кожну хвилину в світі використовуютьприблизно 10 мільйонів пластикових пакетів. Відповідні даніоприлюднили фахівці Програми ООН по навколишньому середовищу.