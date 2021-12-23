Новогодние подарки с Rulla — хватит на все!

2022 год не за горами. Вместе с надеждами, что он принесет облегчение после двухлетней пандемии, украинцы готовятся к праздникам с осторожностью в сфере трат. Многие пострадали от локдаунов и инфляции, поэтому не спешат расставаться с большими суммами сразу, даже на фоне ослабления карантинных ограничений. Прогнозируемый средний рост расходов на новогодние подарки в этом сезоне составит около 5%, что в целом не дотягивает до предковидного уровня.

Эксперты рынка рассчитывают на сохранение тенденции к совершению покупок онлайн, причем более трети всех опрошенных украинцев планируют совместить интернет-шоппинг с традиционными походами по магазинам. Более 70% покупают новогодние подарки спонтанно накануне праздников. Заранее покупают подарки меньше 10% украинцев. Порядка 20% не собираются покупать подарки вообще.

Что дарят и любят получать в подарок на Новый год?

Результаты опросов показывают, что в числе самых желанных подарков на новогодние праздники респонденты указывают гаджеты, компьютеры, косметику (а также парфюмерию, спа-процедуры и т.п.), путешествия и элитные продукты питания. В то же время в качестве новогодних подарков чаще всего будут дарить сладости, сувениры, игрушки и книги. Дорогие подарки, такие как гаджеты, техника или путешествия, планируют дарить немногие.

Исходя из данных прошлого года, среднестатистический украинец потратит на подарки около 2185 грн. При этом 34% купят в подарок товары общей стоимостью от 1000 до 5000 грн, и лишь 6% выделят на эту цель 5000-10000 грн. 57%, скорее всего, потратят на подарки меньше 1000 грн.

Оплата частями от Rulla для выгодного новогоднего шопинга

Сезонные распродажи в конце года, на которых многие стремятся воспользоваться максимальными скидками на покупку нужных товаров для себя, ставят украинцев перед финансовой дилеммой. Чтобы не пришлось выбирать между выгодными акционными предложениями и желанием порадовать близких желанными подарками, Rulla предлагает простой выход - беспроцентную рассрочку на карту любого банка.

Магазины-партнеры сервиса Rulla предоставляют возможность оплаты покупок частями (в 3 платежа) без переплат. Товары на сумму до 20 000 грн можно купить сейчас, когда они так нужны, а оплачивать частями через каждые 30 дней в автоматическом режиме. Или выбрать любой другой вариант отложенной оплаты покупок, который доступен с помощью Rulla.

Именно сейчас у продавцов есть шанс увеличить свои продажи в разы, подключив оплату частями от Rulla. Для этого не нужны сложные интеграции с магазином: достаточно просто послать клиенту СМС с QR-кодом. Оставьте заявку на сайте Rulla в один клик!

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- Рассрочка по карте любого банка за 30 секунд без документов.

- Различные варианты оплаты частями для покупателя от 0.01% в месяц.

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- Быстрая интеграция с онлайн-магазином с помощью готовых модулей CMS.

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