Новорічні подарунки з Rulla – вистачить на все!

2022 рік не за горами. Разом із надіями, що він принесе полегшення після дворічної пандемії, українці готуються до свят з обережністю у сфері витрат. Багато хто постраждав від локдаунів та інфляції, тому не поспішає розлучатися з великими сумами відразу, навіть на тлі ослаблення карантинних обмежень. Прогнозоване середнє зростання витрат на новорічні подарунки цього сезону складе близько 5%, що загалом не дотягує до передковідного рівня.

Експерти ринку розраховують на збереження тенденції до здійснення покупок онлайн, причому більш ніж третина всіх опитаних українців планують поєднати інтернет-шопінг з традиційними походами по магазинах. Понад 70% купують новорічні подарунки спонтанно напередодні свят. Заздалегідь купують подарунки менше ніж 10% українців. Близько 20% не збираються купувати подарунки взагалі.

Що дарують та люблять отримувати у подарунок на Новий рік?

Результати опитувань показують, що серед найбажаніших подарунків на новорічні свята респонденти вказують гаджети, комп'ютери, косметику (а також парфумерію, спа-процедури тощо), подорожі та елітні продукти харчування. Водночас, у якості новорічних подарунків найчастіше даруватимуть солодощі, сувеніри, іграшки та книги. Мало хто планує дарувати дорогі подарунки, як-от гаджети, техніка чи подорожі.

Виходячи з даних минулого року, середньостатистичний українець витратить на подарунки близько 2185 грн. При цьому 34% куплять у подарунок товари загальною вартістю від 1000 до 5000 грн, і лише 6% виділять на цю мету 5000-10000 грн. 57%, найімовірніше, витратять на подарунки менше 1000 грн.

Оплата частинами від Rulla для вигідного новорічного шопінгу

Сезонні розпродажі наприкінці року, на яких багато хто прагне скористатися максимальними знижками на купівлю потрібних товарів для себе, ставлять українців перед фінансовою дилемою. Щоб не довелося вибирати між вигідними акційними пропозиціями та бажанням порадувати близьких бажаними подарунками, Rulla пропонує простий вихід – безпроцентну розстрочку на картку будь-якого банку.

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- Оплата замовлення за QR-кодом або СМС без інтеграції та IT.

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