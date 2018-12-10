Новогоднее Шоу "Это твоя ночь"

Новый год 2019 в легендарном концертном зале Freedom Hall под управлением компании G2 встретит элегантная и обладающая тонким вкусом публика!
Это будет праздничная ночь для гостей, которые ценят свой исключительный статус, безупречный комфорт и уникальные праздники.
Всё пространство Freedom Hall будет наполнено новогодней сказкой.
Настроение гостям Freedom Hall будут создавать NK Настя Каменских, модные звезды и звездный ведущий Владимир Дантес.
На каждом столе гостей будет ждать бутылочка Cava El Miracle Brut Organic от Freedom Hall.
Для праздничного новогоднего стола Freedom Hall Team подготовила уникальное меню и великолепную винную карту.
Гостям Freedom Hall, кроме концертного зала, доступны акустический зал с караоке, малый зал и бутик-кафе, в котором наиболее стойкие гости смогут позавтракать утром первого дня 2019 года.
Офицеры безопасности по желанию гостей своевременно обеспечат подачу такси.
Все описанное выше произойдет в сказочную ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019.
А сегодня будущим гостям Freedom Hall необходимо набрать номер 0800330003 и забронировать праздничный столик для себя и своих друзей
https://freedomhall.kiev.ua/events/31-12-2018