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Новогоднее Шоу "Это твоя ночь"

Новости » Новости компаний    10.12.2018 - 16:09
Новогоднее Шоу "Это твоя ночь"

Новый год 2019 в легендарном концертном зале Freedom Hall под управлением компании G2 встретит элегантная и обладающая тонким вкусом публика!

Это будет праздничная ночь для гостей, которые ценят свой исключительный статус, безупречный комфорт и уникальные праздники.

Всё пространство Freedom Hall будет наполнено новогодней сказкой.

Настроение гостям Freedom Hall будут создавать NK Настя Каменских, модные звезды и звездный ведущий Владимир Дантес.

На каждом столе гостей будет ждать бутылочка Cava El Miracle Brut Organic от Freedom Hall.

Для праздничного новогоднего стола Freedom Hall Team подготовила уникальное меню и великолепную винную карту.

Гостям Freedom Hall, кроме концертного зала, доступны акустический зал с караоке, малый зал и бутик-кафе, в котором наиболее стойкие гости смогут позавтракать утром первого дня 2019 года.

Офицеры безопасности по желанию гостей своевременно обеспечат подачу такси.

Все описанное выше произойдет в сказочную ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019.

А сегодня будущим гостям Freedom Hall необходимо набрать номер 0800330003 и забронировать праздничный столик для себя и своих друзей

https://freedomhall.kiev.ua/events/31-12-2018

 

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