Новорічне шоу "Це твоя ніч"

Нови рік 2019 в легендарному концертному залі Freedom Hall під управлінням компанії G2 зустріне елегантна і володіє тонким смаком публіка!

Це буде святкова ніч для гостей, які цінують свій винятковий статус, бездоганний комфорт і унікальні свята.

Весь простір Freedom Hall буде наповнене новорічною казкою.

Настрій гостям Freedom Hall будуть створювати NK Настя Каменських, модні зірки і зірковий ведучий Володимир Дантес.

На кожному столі гостей чекатиме пляшечка Cava El Miracle Brut Organic від Freedom Hall.

Для святкового новорічного столу Freedom Hall Team підготувала унікальне меню і чудову винну карту.

Гостям Freedom Hall, крім концертного залу, доступні акустичний зал з караоке, малий зал і бутік-кафе, в якому найбільш стійкі гості зможуть поснідати вранці першого дня 2019 року.

Офіцери безпеки за бажанням гостей вчасно забезпечать подачу таксі.

Все описане вище відбудеться у казкову ніч з 31.12.2018 на 01.01.2019.

А сьогодні майбутнім гостям Freedom Hall необхідно набрати номер 0800330003 і забронювати святковий столик для себе і своїх друзів