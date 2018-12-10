Новорічне шоу "Це твоя ніч"

Нови рік 2019 в легендарному концертному залі Freedom Hall під управлінням компанії G2 зустріне елегантна і володіє тонким смаком публіка!
Це буде святкова ніч для гостей, які цінують свій винятковий статус, бездоганний комфорт і унікальні свята.
Весь простір Freedom Hall буде наповнене новорічною казкою.
Настрій гостям Freedom Hall будуть створювати NK Настя Каменських, модні зірки і зірковий ведучий Володимир Дантес.
На кожному столі гостей чекатиме пляшечка Cava El Miracle Brut Organic від Freedom Hall.
Для святкового новорічного столу Freedom Hall Team підготувала унікальне меню і чудову винну карту.
Гостям Freedom Hall, крім концертного залу, доступні акустичний зал з караоке, малий зал і бутік-кафе, в якому найбільш стійкі гості зможуть поснідати вранці першого дня 2019 року.
Офіцери безпеки за бажанням гостей вчасно забезпечать подачу таксі.
Все описане вище відбудеться у казкову ніч з 31.12.2018 на 01.01.2019.
А сьогодні майбутнім гостям Freedom Hall необхідно набрати номер 0800330003 і забронювати святковий столик для себе і своїх друзів