Нового замглавы ГПУ назначили по инициативе Богдана, - "Схемы"

Фото: Сергей Кизь (УНИАН)

Журналисты сообщили, что ранее Кизь и Богдан были знакомы

Идея повысить Сергея Кизя до должности заместителя принадлежит главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Богдану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях".

Кизь ранее возглавлял один из департаментов ГПУ. По данным журналистов, именно его Департамент сорвал спецоперацию НАБУ, задержав детектива, когда тот работал под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Также известно, что Кизь вел дело по даче взятки нардепу Игорю Мосийчуку. Другое громкое дело - его же департамент расследовал "уклонение от уплаты налогов" "Новой почтой".

Указано, что идея повысить Кизя принадлежит Богдану.

"Идея повысить Кизя до должности заместителя, по нашим данным, принадлежит Андрею Богдану, главе офиса президента - после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП", - сообщили журналисты.

Отметим, что по данным расследователей, Кизь и Богдан были знакомы раньше. В частности, Кизь руководил подразделением, которое вел производства связанные с "ПриватБанком", а Богдан работал юристом в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 3 июля генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Кизя заместителем генпрокурора.