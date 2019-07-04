Нового заступника голови ГПУ призначили за ініціативи Богдана, - "Схеми"

Фото: Сергій Кізь (УНІАН)

Журналісти повідомили, що раніше Кізь і Богдан були знайомі

Ідея підвищити Сергія Кізя до посади заступника належить главі офісу президента Володимира Зеленського Андрію Богдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми: корупція в деталях".

Кізь раніше очолював один з департаментів ГПУ. За даними журналістів, саме його Департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство. Також відомо, що Кізь вів справу по дачі хабара нардепу Ігорю Мосійчуку. Інша гучна справа - його ж департамент розслідував "ухилення від сплати податків" "Новою поштою".

Зазначено, що ідея підвищити Кізя належить Богдану.

"Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за нашими даними, належить Андрію Богдану, голови офісу президента - після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП", - повідомили журналісти.

Зазначимо, що за даними розслідувачів, Кізь і Богдан були знайомі раніше. Зокрема, Кізь керував підрозділом, який вів виробництва пов'язані з "ПриватБанком", а Богдан працював юристом в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 3 липня генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Кизя заступником генпрокурора.