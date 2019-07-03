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Луценко назначил еще одного заместителя

Новости » Общество    03.07.2019 - 20:00
Луценко назначил еще одного заместителя
Фото: Сергей Кизь (УНИАН)

Луценко назначил Сергея Кизя заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Сергея Кизя заместителем генпрокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что приказ о назначении был подписан 3 июля.

"В среду, 3 июля 2019 года, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя Генерального прокурора назначено государственного советника юстиции 3 класса Сергея Кизя", - сообщили в ГПУ.

Кизя на данную должность рекомендовал Совет прокуроров. В органах прокуратуры он работает с 2002 года. До этого Кизь должность начальника департамента организации и процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Енин отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Он добавил, что в политику не собирается. Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Ранее лидер президентских гонок Владимир Зеленский анонсировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко. В частности, он заявил о своем намерении после инаугурации изменить кадровую политики и назначать новых людей.

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