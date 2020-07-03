У нового замглавы ГНС обнаружили активы, несопоставимые с доходами на госслужбе

Первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Наталия Рубан, которая с апреля 2020 года возглавляла Департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения, задекларировала имущества, несопоставимое с доходами на госслужбе.

Об этом сообщает народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, на госслужбе Рубан с 90-х годов и начинала свой карьерный путь с контрольно-ревизионного управления Минфина в регионе. В налоговой службе Рубан оказалась в 2008 году, и сразу заняла место заместителя председателя ГНС Украины.

Согласно декларации налоговика за 2019 год, она имеет:

квартиру в Киеве на 140 м.кв., которая принадлежит ей с 2013 года и была приобретена за 1,7 млн гривен;

жилой дом на 208 м.кв. в Киевской области (Михайловка-Рубежовка) с 2013 года, задекларированный за 666 тыс. гривен;

5 земельных участков: 2 - в Михайловка-Рубежовка (1517 м.кв., 100 м.кв.), полученные в собственность в 2013 году, 1 - в Закарпатской области, Солочин (800 м.кв.) с 2012 года, 2 - в Днепропетровской области, Чумаки (46700 м.кв., 10 000 м.кв.) с 2005 года;

ювелирные изделия и часы марки Chopard, Breguet;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 250d 4 MATIC (2017 г.в.), купленный в 2018 году за 1,7 млн гривен.

В то же время, в 2019 году Наталья Рубан заработала 852 тыс. гривен:

551 тыс. гривен - в виде зарплаты от ГФС Украины;

30 тыс. гривен - от преподавательской деятельности от Университета ГФС и как совместитель от КНЭУ;

183 тыс. гривен - пенсия;

15 тыс. гривен - от предоставления имущества в аренду;

73 тыс. гривен - проценты, страховые выплаты, стоимость путевок.

Наличными Рубан задекларировала:

$30 тыс;

300 тыс. гривен.

Еще $46 тыс. Рубан одолжила некой Марии Левченко. На счетах в банках налоговик хранит 482 тыс. гривен.

В марте 2020 года ее имущественное состояние значительно увеличилось. Максим Рубан подарил Наталье Рубан земельный участок в Михайловка-Рубежовка на 86 м.кв., а также квартиру в Киеве на 102 м.кв., которая, как заявлено, была приобретена за 500 тыс. гривен. Хотя оценочная стоимость такой недвижимости 4,1 млн гривен.

"Происхождение имущества налоговика вызывает массу вопросов. Ведь последние 30 лет она являлась госслужащим, а ее основная недвижимость была получена в собственность еще в 2013 году, когда зарплаты чиновников ее уровня едва превышали 200 тыс. гривен в год", - отмечается на сайте нардепа.

Напомним, согласно более ранним декларациям, стоимость купленной квартиры и жилого дома (в 2012-2013 годы) достигала 4,2 млн гривен.

С 2013 года Наталья Рубан передвигается на автомобилях бизнес-класса исключительно марки Mercedes.