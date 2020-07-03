У нового заступника голови ДПС виявили активи, незіставні з доходами на держслужбі

Перший заступник голови Державної податкової служби Наталія Рубан, яка з квітня 2020 року очолювала Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, задекларувала майна, непорівнянне з доходами на держслужбі.

Про це повідомляє народний депутат Олександр Дубинський.

За його словами, на держслужбі Рубан з 90-х років і починала свій кар'єрний шлях з контрольно-ревізійного управління Мінфіну в регіоні. У податковій службі Рубан опинилася у 2008 році, і відразу зайняла місце заступника голови ДПС України.

Згідно з декларацією податківця за 2019 рік, вона має:

квартиру в Києві на 140 м. кв., яка належить їй з 2013 року і була придбана за 1,7 млн гривень;

житловий будинок на 208 м. кв. в Київській області (Михайлівка-Рубежівка) з 2013 року, задекларований за 666 тис. гривень;

5 земельних ділянок: 2 - в Михайлівка-Рубежівка (1517 м. кв., 100 м. кв.), отримані у власність у 2013 році, 1 - у Закарпатській області, Солочин (800 м. кв.) з 2012 року, 2 - у Дніпропетровській області, Чумаки (46700 м. кв., 10 000 м. кв.) з 2005 року;

ювелірні вироби і годинник марки Chopard, Breguet;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 250d 4 MATIC (2017 р. в.), куплений в 2018 році за 1,7 млн гривень.

Водночас, у 2019 році Наталія Рубан заробила 852 тис. гривень:

551 тис. гривень - у вигляді зарплати від ДФС України;

30 тис. гривень - від викладацької діяльності від Університету ДФС і як сумісник від КНЕУ;

183 тис. гривень - пенсія;

15 тис. гривень - від надання майна в оренду;

73 тис. гривень - відсотки, страхові виплати, вартість путівок.

Готівкою Рубан задекларувала:

$30 тис;

300 тис. гривень.

Ще $46 тис. Рубан позичила якоїсь Марії Левченко. На рахунках у банках податківець зберігає 482 тис. гривень.

У березні 2020 року її майновий стан значно збільшилася. Максим Рубан подарував Наталії Рубан земельну ділянку в Михайлівка-Рубежівка на 86 м. кв., а також квартиру в Києві на 102 м. кв., яка, як заявлено, була придбана за 500 тис. гривень. Хоча оціночна вартість такої нерухомості 4,1 млн гривень.

"Походження майна податківця викликає масу питань. Адже останні 30 років вона була держслужбовцем, а її основна нерухомість була отримана у власність ще в 2013 році, коли зарплати чиновників її рівня ледь перевищували 200 тис. гривень на рік", - зазначається на сайті нардепа.

Нагадаємо, згідно більш ранніх декларацій, вартість купленої квартири та житлового будинку (2012-2013 роки) досягала 4,2 млн гривень.

З 2013 року Наталія Рубан пересувається на автомобілях бізнес-класу виключно марки Mercedes.