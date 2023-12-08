До Нового року ЕКО МАРКЕТ запускає акцію з цінами з минулого

Напередодні новорічних свят відвідувачі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ зможуть придбати обрані товари за цінами 2003-2022 років: десяток яєць за 3 грн, літр молока за 6 грн, коробка цукерок за 12 грн та інші святкові пропозиції вже очікують на покупців**.

Умови акції

Купуючи продукти та товари в магазинах ЕКО МАРКЕТ на суму від 250 грн одним чеком, кожен покупець отримує купон на чекові з гарантованою “ретро ціною”* на товар, визначений в купоні. Щоб скористатись знижкою, потрібно при наступній покупці взяти зазначений в купоні у товар, а сам купон на чекові передати касиру.

Акція діє у всіх магазинах мережі в Київській, Житомирській, Вінницькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях з 6 грудня 2023 року по 9 січня 2024 року.

Свята, що дарують надію

Навіть в часи великих випробувань новорічні свята об’єднували людей. Різдво та Новий Рік набувають нових сенсів, підкреслюють єдність та незламність народу. А головне – вони дарують надію та віру в перемогу.

"Для багатьох українців новорічні свята традиційно є можливістю побути разом з рідними та друзями, зустрітись чи хоча б зідзвонитись із близькими. В такі моменти люди щиро піклуються про оточуючих та підтримують одне одного.

Тож наша позиція в ЕКО МАРКЕТ спрямована не тільки допомогти українцям заощадити на продуктах до святкового столу, але й хоча б трішки посприяти тому, щоб кожен відчув ностальгічну атмосферу свята. Зараз ці моменти цінуються ще більше, адже саме теплі спогади допомагають нам рухатись далі, не здаватись на нашому шляху", – додає Віталій Старомінський, заступник Генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ.

*Під “Ретро ціни” мається на увазі назва акції, правила якої розміщені на офіційному сайті ЕКО МАРКЕТ

** Інформація про звичайну ціну товару, що бере участь в акції, до її початку, розміщена на офіційному сайті ЕКО МАРКЕТ