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До Нового года ЭКО МАРКЕТ запускает акцию с ценами из прошлого

Пятница 08 декабря 2023 16:35 promo
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До Нового года ЭКО МАРКЕТ запускает акцию с ценами из прошлого

В канун новогодних праздников посетители супермаркетов ЭКО МАРКЕТ смогут приобрести выбранные товары по ценам 2003-2022 годов: десяток яиц за 3 грн, литр молока за 6 грн, коробка конфет за 12 грн и другие праздничные предложения уже ожидают покупателей**.

Условия акции

При покупке продуктов и товаров в магазинах ЭКО МАРКЕТ на сумму от 250 грн одним чеком каждый покупатель получает купон на чеке с гарантированной “ретро ценой”* на товар, определенный в купоне. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно при следующей покупке взять указанный в купоне товар, а сам купон на чеке передать кассиру.

Акция действует во всех магазинах сети в Киевской, Житомирской, Винницкой, Сумской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях с 6 декабря 2023 по 9 января 2024 года.

Праздники, дарящие надежду

Даже во время больших испытаний новогодние праздники объединяли людей. Рождество и Новый Год приобретают новые смыслы, подчеркивают единство и несокрушимость народа. А главное – они дарят надежду и веру в победу.

"Для многих украинцев новогодние праздники традиционно являются возможностью побыть вместе с родными и друзьями, встретиться или хотя бы созвониться с близкими. В такие моменты люди заботятся об окружающих и поддерживают друг друга.

Поэтому наша позиция в ЭКО МАРКЕТ направлена не только помочь украинцам сэкономить на продуктах к праздничному столу, но и хотя бы немного помочь тому, чтобы каждый почувствовал ностальгическую атмосферу праздника. Сейчас эти моменты ценятся еще больше, ведь именно теплые воспоминания помогают нам двигаться дальше, не сдаваться на нашем пути", – добавляет Виталий Староминский, заместитель Генерального директора по маркетингу ЭКО МАРКЕТ.

*Под “Ретро цены” подразумевается название акции, правила которой размещены на официальном сайте ЭКО МАРКЕТ
** Информация об обычной цене товара, участвующего в акции, до ее начала, размещена на официальном сайте ЭКО МАРКЕТ

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