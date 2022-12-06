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Нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому

Фото: нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому (flickr.by/JRope)
Автор: Тетяна Степанова

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов заявив, що питання призначення у Грузії надзвичайного та повноважного посла України перебуває у стадії вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини - Грузія".

"Питання призначення нового посла України в Грузії знаходиться на стадії підготовки відповідного внутрішньодержавного акта, про результати чого ми всі дізнаємося з відкритого указу президента України", - сказав Касьянов.

Він зазначив, що з урахуванням закінчення календарного та фінансового року, та надзвичайно складної ситуації в Україні, процедури щодо призначення нового посла в Грузії завершаться на початку лютого 2023 року.

Нагадаємо, 1 березня Україна відкликала посла у Грузії для консультацій у зв’язку з перешкоджанням владою Грузії вильоту до України грузинських добровольців та санкцій проти РФ.

Додамо, у Грузії заявили, що не надаватимуть Україні військову допомогу. При цьому країна надає "беззаперечну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей".

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Грузія