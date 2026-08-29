До нового пакету санкцій ЄС проти РФ можуть включити 1600 осіб та компаній, - Politico

За словами трьох дипломатів Євросоюзу, питання санкцій буде обговорено на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС 1 та 2 вересня в Ірландії.

Один із співрозмовників каже, що зараз розглядаються близько 1600 "кандидатів", хто може потрапити під обмеження. Серед них - 800 фізичних та 800 юридичних осіб. Очікується, що санкції буде ухвалено в середині жовтня.

Інший дипломат заявив, що зараз знову обговорюється питання використання заморожених активів Росії. У той же час це довгостроковий процес, який вимагає зусиль переконати Бельгію, яка тривалий час чинила опір цій ідеї.

Politico пише, що всі три дипломати говорили про значне розширення чинних санкцій проти Росії.

"Стратегія полягає в тому, щоб використати всі можливі кошти. Ми задіємо всі можливі санкційні режими", - сказав перший дипломат ЄС.