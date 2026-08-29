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До нового пакету санкцій ЄС проти РФ можуть включити 1600 осіб та компаній, - Politico

21:55 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про обговорення в ЄС щодо тиску на Росію?
aimg Едуард Ткач
Фото: санкції можуть бути ухвалені в середині жовтня (Getty Images)

В останні тижні у країнах НАТО почастішали інциденти, пов'язані з дронами, загрозою підпалів і не тільки. На тлі цього Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох дипломатів Євросоюзу, питання санкцій буде обговорено на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС 1 та 2 вересня в Ірландії.

Один із співрозмовників каже, що зараз розглядаються близько 1600 "кандидатів", хто може потрапити під обмеження. Серед них - 800 фізичних та 800 юридичних осіб. Очікується, що санкції буде ухвалено в середині жовтня.

Інший дипломат заявив, що зараз знову обговорюється питання використання заморожених активів Росії. У той же час це довгостроковий процес, який вимагає зусиль переконати Бельгію, яка тривалий час чинила опір цій ідеї.

Politico пише, що всі три дипломати говорили про значне розширення чинних санкцій проти Росії.

"Стратегія полягає в тому, щоб використати всі можливі кошти. Ми задіємо всі можливі санкційні режими", - сказав перший дипломат ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, кілька тижнів тому глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз має намір значно розширити санкції проти Росії. За її словами, восени буде запропоновано наймасштабніший пакет санкцій з початку війни.

Раніше Bloomberg повідомляв, що під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України.

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Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в Україні