Нового главу набсовета "Укрэксимбанка" проверяют на причастность к оффшору

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов Украины проверяют нового главу наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля на причастность к сокрытию факта владения фирмой на Кипре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что также проверяется причастность Торстена Пауля к бизнесу "семьи" беглого президента Украины Виктора Януковича.

Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которая через сеть из около сотни АЗС в Германии продает сжиженный газ. Она же является частью конгломерата австрийских фирм, которые до 2014 года принадлежали сыну экс-премьер-министра Николая Азарова Алексею Азарову.

Торстен указал в своей декларации работу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH и прибыль от управления этой компанией, но, скрыл, что в владеет кипрской фирмой с почти идентичным названием - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

По данным следствия, через Кипр эти деньги попали в Австрию и впоследствии были отмыты австрийскими фирмами Алексея Азарова, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH.

В НБУ и правительстве заявили, что проверяют опубликованную информацию относительно Пауля.

Напомним, Нацполиция Украины объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского бизнесмена Вадима Шульмана. Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).