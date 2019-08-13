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Нацполиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Новости » Общество    13.08.2019 - 21:08
Нацполиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского
Фото: Игорь Коломойский (РБК-Украина)

Бизнесмена Вадима Шульмана объявили в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского бизнесмена Вадима Шульмана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.

Также полиция сообщила ему о подозрении.

Как сообщается, Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Бизнесмена объявили в розыск 26 июля текущего года. Мера пресечения ему пока не избиралась.

Отметим, Вадим Шульман возглавлял наблюдательные советы нескольких коксохимических заводов, принадлежащих группе "Приват". Является соучредителем ООО "Энеко".

Нацполиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.

Кроме того, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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