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Новое жилье в Украине будут строить с бомбоубежищами, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Восстанавливая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять безопасности фактора и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы рассматриваем опыт Израиля, который использует эти нормы с 2004 года. Жилье строится с бункерами, которые оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. Для старых домов строят отдельные бункеры", - заявила Шуляк.

По ее словам, заказчиком новых строительных норм выступит Министерство развития общин и территорий, а государственные институты их разработают, и новые дома будут иметь бомбоубежища.

"Во многих городах бомбоубежища использовались с коммерческой целью. На примере Киева видим, что многие бомбоубежища невозможно было использовать. Хорошо, что есть метрополитен, который принимал людей. Но эту ситуацию точно нужно исправлять, проверять бомбоубежища можно вернуть в коммунальной собственности, а в новых объектах предусматривать их обустройство", - убеждена глава СН.

Она прогнозирует, что эту идею одобрительно воспримут все участники строительного процесса.

"Вопрос безопасности украинцев будет стоять на первом месте. Мы должны сделать все, чтобы в будущем защитить людей, как это делают другие страны", - заявила Шуляк.

Она пояснила, что проектировщики не смогут игнорировать новые строительные нормы, ведь в этом случае проект не пройдет экспертизу и застройщик не сможет строить.

Также Шуляк напомнила, что в парламенте ко второму чтению готовится законопроект №5655, который предусматривает усиление уголовной и административной ответственности для всех участников строительного процесса.

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Елена Шуляк