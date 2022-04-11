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Нове житло в Україні будуватимуть з бомбосховищами, - Шуляк

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Відбудовуючи знищене під час війни житло, особливу увагу приділятимуть безпековому фактору та проектуватимуть нові будинки з сучасними комфортними бомбосховищами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який використовує ці норми з 2004 року. Житло будується з бункерами, які обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Для старих будинків будують окремі бункери", - заявила Шуляк.

За її словами, замовником нових будівельних норм виступить Міністерство розвитку громад і територій, а державні інститути їх розроблять, і нові будинки матимуть бомбосховища.

"У багатьох містах бомбосховища використовувалися з комерційною метою. На прикладі Києва бачимо, що багато бомбосховищ неможливо було використати. Добре, що є метрополітен, який приймав людей. Але цю ситуацію точно потрібно виправляти, перевіряти, які бомбосховища можна повернути до комунальної власності, а у нових об’єктах передбачати їх облаштування", - переконана очільниця СН.

Вона прогнозує, що цю ідею схвально сприймуть усі учасники будівельного процесу.

"Питання безпеки українців буде стояти на першому місті. Ми маємо зробити все, щоб у майбутньому захистити людей, як це роблять інші країни", - заявила Шуляк.

Вона пояснила, що проектувальники не зможуть ігнорувати нові будівельні норми, адже у цьому випадку проєкт не пройде експертизу й забудовник не зможе будувати.

Також Шуляк нагадала, що у парламенті до другого читання готується законопроект №5655, який передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності для всіх учасників будівельного процесу.

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Олена Шуляк