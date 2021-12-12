Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7

Група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України. Її нове вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Документ повинен бути прийнятий за підсумками дводенної зустрічі в англійському Ліверпулі, пише агентство.

"У Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в чорновому варіанті комюніке глав зовнішньополітичних відомств неформального об'єднання, куди входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

За інформацією Reuters, тема відносин Москви і Києва може бути винесена в окрему заяву "сімки". Члени G7 також закликали РФ до деескалації напруженості в Україні, зазначає агентство.