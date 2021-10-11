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Новое руководство МВД проводит аудит работы своих предшественников

Автор: Владислав Красинский

В Министерстве внутренних дел сейчас проводят аудит деятельности ведомства времен прошлого руководства. После его завершения МВД объявит результаты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы запустили соответствующие процессы, сейчас они продолжаются, и как только они завершатся - это может стать темой для отдельного разговора", - отметил Енин.

По его словам, в МВД пока не только изучают деятельность экс-руководства, но и осуществляют контроль действующих кадров.

"Это не значит, что мы ждем только завершения аудита. Определенные выводы, в том числе кадровые, реализуются достаточно оперативно. Мы видим изменения в команде, мы видим назначение новых людей, перед которыми ставятся очень амбициозные цели. Дальше будем смотреть. Если то или иное должностное лицо не выполнило своих обещаний, не оправдало доверия, оно должно уйти", - резюмировал первый замглавы МВД.

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Министерство внутренних дел УкраиныЕнин