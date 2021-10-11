Нове керівництво МВС проводить аудит роботи своїх попередників

"Ми запустили відповідні процеси, наразі вони тривають, і як тільки вони завершаться - це може стати темою для окремої розмови", - зазначив Єнін.

За його словами, в МВС наразі не лише вивчають діяльність екс-керівництва, але й здійснюється контроль чинних кадрів.

"Це не означає, що ми чекаємо тільки на завершення аудиту. Певні висновки, в тому числі кадрові, реалізуються досить оперативно. Ми бачимо зміни в команді, ми бачимо призначення нових людей, перед якими ставляться дуже амбітні цілі. Далі будемо дивитися. Якщо та чи інша посадова особа не виконала своїх обіцянок, не виправдала довіри, вона має піти", - резюмував перший заступник глави МВС.