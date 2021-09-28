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Новое правительство Германии не будет антиукраинским, - Кулеба

Автор: Артем Горовенко

Новое правительство Германии, которое сформируют по результатам парламентских выборов, не будет антиукраинским. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что внешняя политика Берлина не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Я смотрю на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно. Это будет очень прагматичное немецкое правительство, оно не будет антиукраинским", - отметил Кулеба.

По его словам, и лидер социал-демократов Олаф Шольц, и лидер ХДС Армин Лашет понятны украинской стороне.

"Но самое важное, каким будет коалиционное соглашение с либералами и зелеными. Если это будет коалиция либералы, зеленые и ХДС или социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах. Но принципиальные резкие изменения я не жду", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что уже идет подготовка к нормандской встрече с участием нового канцлера Германии.

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ГерманияДмитрий Кулеба