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Новий уряд Німеччини не буде антиукраїнським, - Кулеба

Автор: Артем Горовенко

Новий уряд Німеччини, який сформують за результатами парламентських виборів, не буде антиукраїнським. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що зовнішня політика Берліна не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

"Я дивлюся на процес коаліційних переговорів у Німеччині спокійно. Це буде дуже прагматичний німецький уряд, він не буде антиукраїнським", - зазначив Кулеба.

За його словами, і лідер соціал-демократів Олаф Шольц, і лідер ХДС Армін Лашет зрозумілі українській стороні.

"Але найважливіше, якою буде коаліційна угода з лібералами і зеленими. Якщо це буде коаліція ліберали, зелені і ХДС або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах. Але на принципові різкі зміни я не чекаю", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що вже йде підготовка до нормандської зустрічі за участю нового канцлера Німеччини.

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ГерманияДмитро Кулеба