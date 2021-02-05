Новое поколение украинцев смотрит в сторону Европы, - Корниенко

Европейские стремления Украины - это не только политическое решение, а цивилизационный выбор нового поколения, которое растет сегодня в нашем государстве.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что на протяжении последних 6 лет украинцы постоянно увеличивали свою приверженность к идее вступления Украины в Европу и интеграции с Евросоюзом. Сейчас, по данным социологических опросов, эта цифра достигает под 60%. Кстати, так же растет, хотя и в меньшей степени, приверженность к НАТО.

Таким образом, для поколения, которое родилось в независимой Украине или немного ранее, выбор европейского вектора безусловный и не вызывает сомнений.

"Растет новое поколение, которое родилось не в СССР, которое мыслит не как в СССР и будет идти в мир, в Европу, развивать торговые взаимоотношения с миром и продолжать оборонять украинскую землю от агрессора", - подчеркнул председатель партии.

По его мнению, люди стремятся в Европу, ведь понимают, что Европа - это не только лучшая жизнь, а правила, которых нужно придерживаться, обязательства, которые надо выполнять, прозрачность всех государственных решений, экономики и политики, абсолютное отсутствие "серых зон" и сделок, коррупции, договорняков.

Да, отмечает Александр Корниенко, в цивилизованном мире существует право партнеров требовать друг от друга соблюдения этих норм и правил, выполнения обязательств. И именно такие взаимные требования получили название "внешнего управления".

А отказ от обязательств - это возвращение в Советский Союз, где был лишь теневой контроль над Украиной и сдерживания ее развития. Это прямо противоречит тому, чего хочет новое поколение украинцев, убежден политик.

Он также пояснил, что миф о "внешнем управлении" Украиной - это лишь часть стратегии, которая пытается сдерживать движение нашей страны к цивилизованному миру на уровне общественного сознания.

"Этот миф играет на естественном желании каждого человека самостоятельно принимать решения и показывает соблюдения обязательств, как то, что нами манипулируют. Но на самом деле, создатели этого мифа предлагают вернуться к практике прошлых 30 лет - когда Россия манипулировала нами", - добавил председатель партии.

Именно поэтому, по его мнению, дискурс об отказе от внешнего управления является опасным и есть на самом деле стремлением вернуть Украину в "серую зону" теневого управления со стороны России".

"Нам надо развивать другой дискурс - о нормальных отношениях со всем миром, а не со страной, которая убивает наших людей. Отношения с Западом, с Европой или США - это отношения, где царят осознанные правила и принципы. Следование этим принципам приносит пользу прежде всего Украине, способствует ее реформированию", - сказал Корниенко.

Кроме того, сегодня надо развивать позицию, которая сочетает экономический украиноцентризм с построением нормальных партнерских отношений со всеми странами мира (кроме страны-агрессора).

"Экономический украиноцентризм - это признание, что приоритетом для власти являются интересы украинской экономики, украинского бизнеса. И в рамках международных отношений мы будем отстаивать эти интересы в первую очередь - как это делает любая нормальная страна. Но опять-таки, в пределах отношений, правил и обязательств, которые мы на себя взяли", - подытожил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года украинцы преимущественно выступали за продолжение интеграционного курса государства к Европейскому союзу и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО.