Кого могут уволить во время войны: появилась еще одна причина

Как отмечается в комментарии, изменениями в 41 Кодекса законов о труде вводится новое основание для увольнения по инициативе работодателя - невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

Обязательным условием для увольнения по этому основанию должна быть обоснованная невозможность обеспечивать работника работой, отметили в Минэкономики.

"Считаем целесообразным работодателю с целью минимизации в будущем конфликтов и трудовых споров перед принятием решения о применении указанной нормы обеспечить проведение консультаций с представителями работников (например, по невозможности обеспечения в дальнейшем работой вследствие уничтожения имущества)", - говорится в комментарии.

Компенсация за увольнение

При расторжении трудового договора в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ (невозможности обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

"При этом коллективным или трудовым договором возможно установление более высоких гарантий относительно размера выходного пособия", - отметили в Минэкономики.