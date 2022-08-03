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Кого можуть звільнити під час війни: з'явилась ще одна причина

Фото: в Україні діють нові норми трудового законодавства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до законодавства щодо оптимізації трудових відносин. Під час війни звільнити працівника можна через знищення виробничих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX.

Як зазначається в коментарі, змінами до 41 Кодексу законів про працю запроваджується нова підстава для звільнення з ініціативи роботодавця - неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Обов’язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, зазначили в Мінекономіки.

"Вважаємо за доцільне роботодавцеві з метою мінімізації в майбутньому конфліктів та трудових спорів перед прийняттям рішення щодо застосування зазначеної норми забезпечити проведення консультацій з представниками працівників (наприклад, щодо неможливості забезпечення в подальшому роботою внаслідок знищення майна)", - йдеться в коментарі.

Компенсація за звільнення

При розірванні трудового договору відповідно до пункту 6 частини першої статті 41 КЗпП (неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

"При цьому колективним або трудовим договором можливе встановлення більш високих гарантій щодо розміру вихідної допомоги", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

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