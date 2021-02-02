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Без Беларуси: Латвия единолично примет ЧМ-2021 по хоккею

Автор: Вера Олейник

Латвия стала единоличной хозяйкой чемпионата мира по хоккею в 2021 году (21 мая - 6 июня). Изначально Рига должна была принимать турнир вместе с Минском.

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Соответствующее решение было принято на заседании Международной федерации хоккея (IIHF), информирует официальный сайт организации.

Новое место проведения турнира было выбрано из трех вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг). Решение связано с эпидемиологическими сложностями, а также проведение турнира в одном городе позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.

Большую часть матчей примет "Арена-Рига", второй ареной станет Олимпийский спортивный центр. Если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится, то IIHF рассмотрит вариант проведения матчей турнира в присутствии зрителей.

Напомним, Беларусь лишили права проведения турнира из-за нестабильной политической ситуации в стране. После объявления о победе на выборах президента Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

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